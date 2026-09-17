"Очень тяжело": Трамп пообещал скорое завершение украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон активно добивается урегулирования конфликта на Украине, который бьёт по американцам ростом цен на дизель.
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