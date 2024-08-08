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Царьград

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Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤬Надо всё вырубать...
  • Вова Рябов
    Кого накажут за это видео фиксации это должно контролировать государство.а не частникЗа русскую колонн...
  • Вова Рябов
    Пора запретить частникам зарабатывать на видео фиксации Может там заданные казачкиНадо всё вырубать...

"Горит техника, жители слышали несколько сильных взрывов": Появились кадры с места пожара в Курской области

"Горит техника, жители слышали несколько сильных взрывов": Появились кадры с места пожара в Курской области

В Курской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают, что было как минимум четыре прилёта в Рыльском районе.

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