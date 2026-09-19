Shot: семья Бурковского заработала 558 млн рублей в Сибири

Семья актёра Андрея Бурковского, переехавшего в США, продолжает получать высокий доход из Сибири. За последний отчётный период их компании заработали 558 млн рублей.
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