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Царьград

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Shot: семья Бурковского заработала 558 млн рублей в Сибири

Shot: семья Бурковского заработала 558 млн рублей в Сибири

Семья актёра Андрея Бурковского, переехавшего в США, продолжает получать высокий доход из Сибири. За последний отчётный период их компании заработали 558 млн рублей.

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