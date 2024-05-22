Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению кабмина, подчеркнул, что она была проведена в интересах государства, а не в групповых интересах.
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