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Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона, рассказал глава туристического ведомства страны Нараян Прасад Регми.

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