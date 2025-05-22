Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона, рассказал глава туристического ведомства страны Нараян Прасад Регми.
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