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Регионы России

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«Динамо» Махачкала подготовилось к внедрению Fan ID на матчах Кубка России

«Динамо» Махачкала подготовилось к внедрению Fan ID на матчах Кубка России

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб был заблаговременно уведомлен о введении паспорта болельщика (Fan ID) на матчах FONBET Кубка России и подготовился к новым требованиям.

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