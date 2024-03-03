РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 175 подписчиков

В Малайзии решили возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета

В Малайзии решили возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета

Global Look Press/Leonid Faerberg /Transport-Photo Images/Yevgeny Pashnin В министерстве транспорта приняли Малайзии решение о возобновлении поисков рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего над Индийским океаном в 2014 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх