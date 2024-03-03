В Малайзии решили возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета

Global Look Press/Leonid Faerberg /Transport-Photo Images/Yevgeny Pashnin В министерстве транспорта приняли Малайзии решение о возобновлении поисков рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего над Индийским океаном в 2014 году.
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