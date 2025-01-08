Личи, или «китайская слива»: как выбрать, чем полезен и что из него готовят

Личи фрукт — описание продукта, как выбирать, как готовить, читайте на news.ru В отделах овощей и фруктов всех мало-мальски крупных магазинов появились маленькие плоды в жесткой кожуре приятного розовато-терракотового цвета.
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