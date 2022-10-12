Закон, порядок, государство

686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    "шарашки", как при И.В.Сталине восстановить.Полицейскими выяв...
  • Сергей Нововожилов
    Слегка глуповато, моя жена Рак, она 1963г.р. Секс? Не знаю, не знаю... Наша Родина слетела с "катушек", но не до тако..."Яркий взрыв эндо...
  • галина
    При Сталине расстреляли бы, а теперь таких нужно либо отправлять на фронт, либе заставить бесплатно работать на страну.Полицейскими выяв...

Полицией в Кабардино-Балкарии выявлено мошенничество при ремонте дороги на 4,3 млн рублей

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике во взаимодействии с региональным УФСБ в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества, совершённый 40-летним руководителем подрядной организации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх