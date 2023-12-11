Кабмин Британии создаст службу надзора за соблюдением санкций против РФ

Кабмин Великобритании принял решение об учреждении нового подразделения, в задаче которого будет входить осуществление контроля за соблюдением со стороны частных компаний санкций, действующих в отношении Российской Федерации.
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