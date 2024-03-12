Политический деятель и бывший офицер Вооружённых сил Швеции Рогер Рихтхофф обратил внимание на то, что население державы не хотело входить в состав Организации Североатлантического Договора, но власти пошли на такой шаг из-за лживых рассказов о рисках со стороны РФ.