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Шведский офицер Рихтхофф назвал угрозу РФ предлогом для вступления в НАТО

Шведский офицер Рихтхофф назвал угрозу РФ предлогом для вступления в НАТО

Политический деятель и бывший офицер Вооружённых сил Швеции Рогер Рихтхофф обратил внимание на то, что население державы не хотело входить в состав Организации Североатлантического Договора, но власти пошли на такой шаг из-за лживых рассказов о рисках со стороны РФ.

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