Молодые учителя с 1 сентября получат допподержку благодаря наставничеству

С 1 сентября молодые учителя получат дополнительную поддержку на старте карьеры. Это произойдет благодаря системе наставничества, которая должна стать механизмом развития и передачи опыта, рассказала РИА «Новости» эксперт Минпросвещения России, учитель истории и обществознания Классического пансиона МГУ им.