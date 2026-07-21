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Молодые учителя с 1 сентября получат допподержку благодаря наставничеству

Молодые учителя с 1 сентября получат допподержку благодаря наставничеству

С 1 сентября молодые учителя получат дополнительную поддержку на старте карьеры. Это произойдет благодаря системе наставничества, которая должна стать механизмом развития и передачи опыта, рассказала РИА «Новости» эксперт Минпросвещения России, учитель истории и обществознания Классического пансиона МГУ им.

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