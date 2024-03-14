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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Москалева: «Тамара Москвина каждое утро приходит и говорит: «Ребята, как дела, как вы?» Пытается зарядить на работу на весь день»

Москалева: Это сезон для нас прошел не очень хорошо, можно кататься лучше. Было много волнения, стресса, это необъяснимо — выходишь и не получается, хотя мы готовы.

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