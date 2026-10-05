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Царьград

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СК РФ спас шестерых рабочих из рабства в Раменском

СК РФ спас шестерых рабочих из рабства в Раменском

В Раменском шестерых людей спасли из рабства. Обвиняемых задержали. Врадий из СК РФ сообщает, что с 10 по 22 июля их удерживали в доме и принуждали работать на стройке.

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