Песков назвал «чудовищными» слова Драпатого о России и жителях Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о России и жителях Донбасса, заявил, что они являются «чудовищными».
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