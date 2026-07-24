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Песков назвал «чудовищными» слова Драпатого о России и жителях Донбасса

Песков назвал «чудовищными» слова Драпатого о России и жителях Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о России и жителях Донбасса, заявил, что они являются «чудовищными».

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