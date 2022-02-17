Разнимал дерущихся подружек и получил табуреткой полицейский в Приморье

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Девушка ударила деревянным стулом полицейского, который пытался разнять дерущихся подружек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Следственный комитет РФ по Приморскому краю.
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Девушка ударила деревянным стулом полицейского, который пытался разнять дерущихся подружек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Следственный комитет РФ по Приморскому краю.
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