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Разнимал дерущихся подружек и получил табуреткой полицейский в Приморье

Разнимал дерущихся подружек и получил табуреткой полицейский в Приморье

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Девушка ударила деревянным стулом полицейского, который пытался разнять дерущихся подружек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Следственный комитет РФ по Приморскому краю.

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