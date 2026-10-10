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Посол Южной Кореи вернулся в Сеул с Украины. Отзыв стал ответом на разглашение данных о пленных КНДР

Посол Южной Кореи вернулся в Сеул с Украины. Отзыв стал ответом на разглашение данных о пленных КНДР

Пак Ки Чхан, посол Южной Кореи на Украине, прибыл в Сеул. Дипломат вернулся на родину после отзыва, который Сеул объявил в знак протеста против того, что Киев предал огласке передачу северокорейских военнопленных.

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