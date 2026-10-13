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Калужские новости

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В России запустили приложение с разделом для пациентов, снижающих вес с помощью Седжаро и Семавика

В России запустили приложение с разделом для пациентов, снижающих вес с помощью Седжаро и Семавика

Приложение Stroynee предлагает образовательные маршруты, контроль инъекций, рацион, физическую активность и эмоциональное состояние, а также видеотренировки с Ириной Слуцкой и игровую «карту героя» для мотивации.

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