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Дмитриев: США считают снятие санкций с российских компаний сложным, но диалог идёт

Дмитриев: США считают снятие санкций с российских компаний сложным, но диалог идёт

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев рассказал о переговорах в Вашингтоне, дизельной сделке и попытках Европы сорвать взаимодействие Москвы и Вашингтона.

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