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В Новосибирске ветераны СВО испытали симулятор беспилотника "Аэросим"

В Новосибирске ветераны СВО испытали симулятор беспилотника "Аэросим"

Мини‑турнир по пилотированию БПЛА прошел на базе общественного военно-патриотического движения "Защитник" В Новосибирске экспериментальное мероприятие на базе НРОВПД "Защитник" позволило оценить возможности образовательной платформы‑симулятора "Аэросим" для тренировки операторов БПЛА, пишет "Om1 Новосибирск".

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