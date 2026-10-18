Advisers to US Secretary of War Pete Hegseth are urging him to consider participating in the presidential elections in 2028, CNN reports, citing sources familiar with the discussions.
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