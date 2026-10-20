⚖️В Феодосии студент по указанию аферистов забрал у пенсионерки 300 тысяч рублей В конце июня этого года злоумышленник вступил в преступную группировку, которая работала по схеме: «ваш родственник попал в ДТП».
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