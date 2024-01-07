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Несекретные материалы

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На Западе признали недостижимою целью выход Украины на границы 1991 года

На Западе признали недостижимою целью выход Украины на границы 1991 года

Заявленная Украиной цель выйти на границы 1991 года невыполнима. Об этом говорится в публикации британского журнала The Spectator.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;единственным возможным решением конфликта является его заморозка по нынешней линии фронта.&quot;                                                                 Дурень думкой богатеет... О какой заморозке конфликта по ЛБС речь, если ЛБС проходит по территориям, уже принятым в состав России ( ЛДНР, Херсонская и Запорожская области). Это равносильно, чтобы отдать Калининград или Курилы желающим их вернуть себе... А Конституция России запрещает передачу российских земель, поэтому о заморозке конфликта, пока эти области не будут зачищены, Россия говорить не станет. А Украина тоже их отдавать не намерена - противостояние продолжится до признания поражения...
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12 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
только полная капитуляция  украины !  а до этого никаких заморозков и перемирия !
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11 час.
Гоша Веверсис
граница 1991г. это СССР .Тем более ,что на окраине границу не ратифицировали и не представили в ООН .Хохлы вы долбодятлы.
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4 час.

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