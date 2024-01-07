На Западе признали недостижимою целью выход Украины на границы 1991 года

ВМ

Владимир Минаков

"единственным возможным решением конфликта является его заморозка по нынешней линии фронта." Дурень думкой богатеет... О какой заморозке конфликта по ЛБС речь, если ЛБС проходит по территориям, уже принятым в состав России ( ЛДНР, Херсонская и Запорожская области). Это равносильно, чтобы отдать Калининград или Курилы желающим их вернуть себе... А Конституция России запрещает передачу российских земель, поэтому о заморозке конфликта, пока эти области не будут зачищены, Россия говорить не станет. А Украина тоже их отдавать не намерена - противостояние продолжится до признания поражения...