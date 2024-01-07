Заявленная Украиной цель выйти на границы 1991 года невыполнима. Об этом говорится в публикации британского журнала The Spectator.
На Западе признали недостижимою целью выход Украины на границы 1991 года
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
"единственным возможным решением конфликта является его заморозка по нынешней линии фронта." Дурень думкой богатеет... О какой заморозке конфликта по ЛБС речь, если ЛБС проходит по территориям, уже принятым в состав России ( ЛДНР, Херсонская и Запорожская области). Это равносильно, чтобы отдать Калининград или Курилы желающим их вернуть себе... А Конституция России запрещает передачу российских земель, поэтому о заморозке конфликта, пока эти области не будут зачищены, Россия говорить не станет. А Украина тоже их отдавать не намерена - противостояние продолжится до признания поражения...
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12 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
только полная капитуляция украины ! а до этого никаких заморозков и перемирия !
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11 час.
Гоша Веверсис
граница 1991г. это СССР .Тем более ,что на окраине границу не ратифицировали и не представили в ООН .Хохлы вы долбодятлы.
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4 час.
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