Суд удовлетворил заявление ГПН о снятии с Shell ряда обеспечительных мер

В Московской области арбитражный суд удовлетворил требование «Газпром нефти» о снятии с Shell ряда обеспечительных мер, которые запрещают данной компании продавать свою часть в операторе Салымского проекта — ООО «Салым Петролеум Девелопмент».
В Московской области арбитражный суд удовлетворил требование «Газпром нефти» о снятии с Shell ряда обеспечительных мер, которые запрещают данной компании продавать свою часть в операторе Салымского проекта — ООО «Салым Петролеум Девелопмент».
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