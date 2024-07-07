В Благовещенске зафиксировали превышение концентрации сажи в воздухе из-за лесных пожаров

В связи со сложной пожарной обстановкой, природными пожарами и неблагоприятными погодными условиями специалисты управления Роспотребнадзора провели исследования качества воздуха в жилом районе областного центра.
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