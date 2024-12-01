Эти безобидные привычки выдают окружающим в вас бедного человека Алёна Юрьева В жизни, как и в пословице «Вы можете уехать из деревни, но деревня из вас — никогда», многие люди, выбравшиеся из бедности и обретшие достаток, продолжают носить с собой следы прежних условий жизни.
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