Эти безобидные привычки выдают окружающим в вас бедного человека Алёна Юрьева В жизни, как и в пословице «Вы можете уехать из деревни, но деревня из вас — никогда», многие люди, выбравшиеся из бедности и обретшие достаток, продолжают носить с собой следы прежних условий жизни.