Владимир Скачко: Недостижимые «Патриоты». Кулеба тоже хоронит дипломатию

У главы МИД Украины Дмитрия Кулебы очередные видения, вызванные, судя по всему, неустанной заботой об обороноспособности неонацистского шефа — президента Владимира Зеленского, который очень опасается, что ему прилетит с небес.
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