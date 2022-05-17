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Экспертиза работы арбитров в матче «Спартака» и «Зенита»: Из двух зол они выбрали меньшее - назначили 11-метровый

Экспертиза работы арбитров в матче «Спартака» и «Зенита»: Из двух зол они выбрали меньшее - назначили 11-метровый

Главным событием 29-го тура РПЛ стал матч «Спартака» и «Зенита», результат которого предопределило спорное судейское решение в концовке.

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