Газета «Культура»

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На ТНТ стартовал 23-й сезон проекта «Новая битва экстрасенсов»

На телеканале ТНТ начался 23-й сезон проекта «Новая битва экстрасенсов». Ведущими реалити-шоу стали Марат Башаров и иллюзионист Илья Ларионов, пишет «Культуромания».

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