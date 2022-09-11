На ТНТ стартовал 23-й сезон проекта «Новая битва экстрасенсов»

На телеканале ТНТ начался 23-й сезон проекта «Новая битва экстрасенсов». Ведущими реалити-шоу стали Марат Башаров и иллюзионист Илья Ларионов, пишет «Культуромания».
Популярные статьи
- Никита Михалков: «Мне интересно воспитывать тех, кто придет в труппу ныне строящегося Центра театра и кино»
- Никита Михалков дал интервью ТАСС: «Это Россию, господа дорогие, надо заслужить, а не счастливую возможность съесть круассан на Шанзелизе»
- Московский театр «Et Cetera» намерен помочь жителям Донбасса
Свежие комментарии