Крымские ученые подписали договор о сотрудничестве с Мелитопольским государственным университетом

Крымский федеральный университет будет сотрудничать с Мелитопольским государственным университетом в области изучения и сохранения биоразнообразия Сивашского региона как важнейшей природной территории Азово-Черноморского экологического коридора.
Крымский федеральный университет будет сотрудничать с Мелитопольским государственным университетом в области изучения и сохранения биоразнообразия Сивашского региона как важнейшей природной территории Азово-Черноморского экологического коридора.
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