Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 429 подписчиков

Крымские ученые подписали договор о сотрудничестве с Мелитопольским государственным университетом

Крымский федеральный университет будет сотрудничать с Мелитопольским государственным университетом в области изучения и сохранения биоразнообразия Сивашского региона как важнейшей природной территории Азово-Черноморского экологического коридора.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх