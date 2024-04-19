В Тверской области полицейские раскрыли дистанционное мошенничество с использованием новой легенды

В полицию поступило заявление от 78-летней жительницы Твери. По словам пенсионерки, ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии