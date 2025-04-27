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Зеленский остался верен своему амплуа. Даже на похоронах

Зеленский остался верен своему амплуа. Даже на похоронах

Зеленский использует похороны Папы Франциска, чтобы начать новую дипломатическую кампанию. Цель украинского президента ясна: воспрепятствовать мирному плану, который предложили США и который слишком выгоден Москве.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Для России разговор Трампа и Зеленского под куполом Святого Петра какое то религиозное ,моральное, менталитетное имеет? Их политическая тусовка(Зеленского встретили в Ватикане аплодисментами) что то значит? Это всё пустое. Что они хотят Российское правительство давно уже в курсе. Но что хочет Россия всему Евросоюзу начихать.  Ну а по поводу события похорон  Папы Франциска - земля ему пухом и царства на небесах.
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