Зеленский остался верен своему амплуа. Даже на похоронах

Виктор Онегин

Для России разговор Трампа и Зеленского под куполом Святого Петра какое то религиозное ,моральное, менталитетное имеет? Их политическая тусовка(Зеленского встретили в Ватикане аплодисментами) что то значит? Это всё пустое. Что они хотят Российское правительство давно уже в курсе. Но что хочет Россия всему Евросоюзу начихать. Ну а по поводу события похорон Папы Франциска - земля ему пухом и царства на небесах.