Зеленский использует похороны Папы Франциска, чтобы начать новую дипломатическую кампанию. Цель украинского президента ясна: воспрепятствовать мирному плану, который предложили США и который слишком выгоден Москве.
Зеленский остался верен своему амплуа. Даже на похоронах
Комментарии
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Виктор Онегин
Для России разговор Трампа и Зеленского под куполом Святого Петра какое то религиозное ,моральное, менталитетное имеет? Их политическая тусовка(Зеленского встретили в Ватикане аплодисментами) что то значит? Это всё пустое. Что они хотят Российское правительство давно уже в курсе. Но что хочет Россия всему Евросоюзу начихать. Ну а по поводу события похорон Папы Франциска - земля ему пухом и царства на небесах.
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