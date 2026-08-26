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Игошин: решение о неполном дне для работника будут принимать в течение 5 дней

Игошин: решение о неполном дне для работника будут принимать в течение 5 дней

С сентября работодатели обязаны будут в течение пяти рабочих дней рассматривать и удовлетворять запросы на переход на неполный рабочий день от сотрудников, имеющих на это законное право, заявил первый зампред Комитета ГД по защите конкуренции Игорь Игошин («Единая Россия»), подчеркнув, что затягивание с принятием решения больше не допускается.

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