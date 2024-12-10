Прогноз астролога Павла Глобы для всех знаков зодиака на 10 декабря 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netНа календаре вторник, 10 декабря 2024 года. Этот день стал символом перехода от старого к новому, моментом, когда стоит обратить внимание на завершение незавершенных дел и подготовку к грядущим событиям.
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