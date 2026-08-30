Мерц: Германия согласовала с ЕС и НАТО ответ на инцидент с БПЛА в Лейпциге

Германия согласовала с Европейским союзом и партнерами по НАТО ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига.
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