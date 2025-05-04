Министр обороны Индии Раджнатх Сингх может не приехать на парад Победы в Москве 9 мая из-за обострения конфликта с Пакистаном и теракта в […] The post India Today: министр обороны Индии может отказаться от участия в параде Победы в Москве first appeared on LentaMsk.
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