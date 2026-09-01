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Царьград

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Росавиация задержала 48 рейсов в аэропорту Сочи из-за ограничений

Росавиация задержала 48 рейсов в аэропорту Сочи из-за ограничений

В международном аэропорту Сочи задерживается 48 рейсов: 21 на вылет и 27 на прилет. Росавиация ввела временные ограничения на полеты, что сказалось на рейсах в Москву, Курган, Екатеринбург и другие города.

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