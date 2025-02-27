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Газета.ру

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RT: этой зимой многие россияне отдыхали в Стамбуле и Дубае

RT: этой зимой многие россияне отдыхали в Стамбуле и Дубае

Этой зимой чаще всего россияне путешествовали в Москву – на нее приходится 27,3% всех бронирований. Из зарубежных направлений многие выбрали Турцию и ОАЭ, передает RT со ссылкой на данные аналитиков сервиса OneTwoTrip.

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