Путин высоко оценил технические возможности судна "Петр Столыпин"

Президент России Владимир Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза «Петр Столыпин» во время визита на судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень в Приморском крае.
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