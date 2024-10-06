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The New York Times увидела в бегстве ВСУ из Угледара «стратегию медленного отступления»

The New York Times увидела в бегстве ВСУ из Угледара «стратегию медленного отступления»

The New York Times делает пас украинскому военно-политическому руководству. В свежей публикации издания утверждается, сто, мол, отступление из Угледара – это не фейл командования ВСУ, а продуманный шаг и чуть ли не хитрый план.

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