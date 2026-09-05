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Власти Нигера поблагодарили РФ за поддержку во время мятежа в августе

Власти Нигера поблагодарили РФ за поддержку во время мятежа в августе

Нигеру поблагодарил Россию и ряд других стран за помощь в стабилизации обстановки в стране после попытки мятежа.

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