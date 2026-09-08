Германия входит в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

У Германии в преддверии отопительного сезона, который начинается 1 ноября, наблюдаются очень серьёзные проблемы: свои газохранилища заполнить до уровня, традиционного для этого периода она не сможет.
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