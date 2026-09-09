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Colombia, U.S. launch new phase of cooperation after Rubio visit

Colombia and the U.S. signed pacts on critical minerals and civilian nuclear energy and opened talks on expanded security cooperation and trade.

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