Colombia, U.S. launch new phase of cooperation after Rubio visit

Colombia and the U.S. signed pacts on critical minerals and civilian nuclear energy and opened talks on expanded security cooperation and trade.
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