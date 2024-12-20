Под псевдонимом Отто Шмидт: как советский разведчик Алексей Козлов узнал о ядерном оружии в ЮАР и пережил пытки в тюрьме

90 лет назад родился Герой России Алексей Козлов — разведчик-нелегал, получивший информацию о ядерной программе ЮАР, а потом два года хранивший молчание о своей миссии в южноафриканской тюрьме, в том числе в камере смертников.
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