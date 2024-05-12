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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» хочет 100 млн евро за Араухо и ждет предложений в ближайшие дни

По сведениям Diario Sport, у каталонцев слишком много центральных защитников, но при этом наблюдается нехватка денег, в связи с чем они готовы рассмотреть возможность продажи уругвайца.

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