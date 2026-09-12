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Новости Липецка

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Липчанам рассказали о влиянии маркетплейсов на рынок

Липчанам рассказали о влиянии маркетплейсов на рынок

За менее чем десятилетие объём российского рынка интернет-торговли вырос более чем в 14 раз, в 2025 году на ЦФО пришлось 35,4 % общероссийского оборота маркетплейсов — это порядка 4,6 триллиона рублей.

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