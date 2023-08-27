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Манчини о назначении тренером Саудовской Аравии: «Это признание важности итальянского футбола и высокая оценка моей работы. Продолжу знакомить мир с итальянской культурой»

Манчини о назначении тренером Саудовской Аравии: «Это признание важности итальянского футбола и высокая оценка моей работы. Продолжу знакомить мир с итальянской культурой»

«Рад и польщен тем, что меня назначили на столь престижную должность, это свидетельствует о признании и высокой оценке моей работы, проделанной за эти годы.

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