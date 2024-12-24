Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Беларусь

Госдеп США призвал граждан страны покинуть территорию Беларуси. Также американцам посоветовали избегать массовых мероприятий, пересмотреть использование электронных устройств и ограничить активность в соцсетях.
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