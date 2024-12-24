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Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Беларусь

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Беларусь

Госдеп США призвал граждан страны покинуть территорию Беларуси. Также американцам посоветовали избегать массовых мероприятий, пересмотреть использование электронных устройств и ограничить активность в соцсетях.

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