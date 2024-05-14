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Военное обозрение

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Белый дом принуждает «китайскую» компанию продать недвижимость рядом с военной базой в США

Белый дом принуждает «китайскую» компанию продать недвижимость рядом с военной базой в США

В Соединенных Штатах продолжают буквально на ходу под любым предлогом придумывать все новые ограничительные меры в отношении Китая.

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