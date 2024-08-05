«Red Bull Racing и Mercedes не дураки, но…» В Williams удивлены, что топ-команды упустили Сайнса

«Red Bull Racing и Mercedes не дураки, но…» В Williams удивлены, что топ-команды упустили СайнсаFerrari Руководитель Williams Джеймс Ваулз признался, что не понимает причин, по которым топ-команды Red Bull Racing и Mercedes отказались от подписания Карлоса Сайнса на сезон-2025.
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